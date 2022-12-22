Суд отправил в СИЗО мужчину, который пытался убить своего знакомого в Ленобласти

Суд выбрал меру пресечения обвиняемому Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд во Всеволожске выбрал меру пресечения мужчине, который ударил ножом в грудь своего знакомого. Пострадавший выжил, но его здоровью причинен тяжкий вред. После преступления обвиняемый уехал в Москву и скрывался там.

- В столице мужчину из Таджикистана нашли и задержали. Позже его доставили в Ленинградскую область к следователю, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ленобласти.

Всеволожский городской суд Ленобласти принял решение арестовать обвиняемого. В следственном изоляторе он проведет, как минимум, два месяца. Мера пресечения выбрана до 17 февраля следующего года.

Напомним, накануне жительница Петербурга получила больше года тюрьмы за покупку пиццы на фальшивые деньги. Это время она проведет в исправительной колонии общего режима.