Волонтеры ищут 73-летнего петербуржца, пропавшего почти месяц назад

Волонтеры ищут 73-летнего петербуржца. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 73-летнего мужчину, который пропал в Петербурге почти месяц назад. Ориентировка с фотографией пенсионера появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Житель Петербурга 1949 года рождения пропал 29 ноября. С того дня нет информации о его местонахождении. Пожилой петербуржец нуждается в медицинской помощи, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшего мужчины составляет 172 сантиметра. Он нормального телосложения, с седыми волосами и серыми глазами. В день исчезновения на нем была надета черная куртка, синие джинсы, черные туфли и черная вязаная шапка.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы в ближайшее время отправиться на поиски пропавшего пенсионера.