Дождь и до +4 градусов прогнозируют в Ленобласти 22 декабря

Оттепель и дождь ожидается в Петербурге и Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области в четверг, 22 декабря. В большинстве районов пройдет снег и дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ночью на востоке области будет гололед, в некоторых районах ожидается туман. Скорость ветра достигнет 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, а днем от 0 до +4 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такую же погоду прогнозируют в среду в Петербурге. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

- Температура воздуха в течение суток будет от +1 до +3 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление почти не будет меняться, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.