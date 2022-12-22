Автомобиль Dodgе загорелся на проспекте Стачек в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь на 22 декабря 2022 года произошел пожар в Кировском районе. На проспекте Стачек загорелся автомобиль американского производства. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступил в пятом часу утра. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В половину пятого утра на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что у дома 126 по проспекту Стачек горит автомобиль марки Dodgе. У машины обгорел утеплитель, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место происшествия прибыла одна пожарная машина и пять человек личного состава МЧС. За полчаса они быстро справились с огнем и полностью потушили возгорание.

На данный момент причина по которой начался пожар неизвестна. Проводится проверка.