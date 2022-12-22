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НовостиОбщество22 декабря 2022 4:52

До плюс 3 градусов и дожди ждут Петербург 22 декабря

период оттепели в городе продолжается
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
До плюс 3 градусов и дожди ждут Петербург 22 декабря

До плюс 3 градусов и дожди ждут Петербург 22 декабря

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге под конец года продолжается оттепель. Накануне из-за ледяного дождя и плюсовой температуры все улицы города превратились в сплошной каток, по которому пройти не упав было очень сложно. В четверг, 22 декабря 2022 года, эта ситуация продолжится. В Петербурге снова плюсовая температура и дожди. Об этом сообщили синоптики центра "Фобос".

- Сегодня Северная столица останется на периферии обширного североатлантического циклона, в зоне теплого и влажного воздуха. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, - рассказали специалисты.

Так, днем в Петербурге ожидается до плюс 1-3 градусов, по Ленинградской области от нуля до плюс 4 градусов. Ветер останется теплый, юго-западный 4-9 метров в секунду.