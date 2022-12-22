Пропавшего без вести мужчину с татуировками больше двух месяцев ищут в Петербурге / Фото: ЛизаАлерт

В Санкт-Петербурге вот уже больше двух месяцев ищут без вести пропавшего мужчину. Он исчез 15 октября 2022 года и до сих пор нигде не объявился. Родные и друзья уже сбились с ног в поиске мужчины, даже обратились за помощью к поисковикам, которые и разместили ориентировку и сообщение о помощи в поисках человека в сети.

- Внимание! Помогите найти человека. 38-летний Алексей пропал 15 октября. В чем был одет неизвестно, - рассказали волонтеры.

Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые, глаза карие. Также есть татуировки на теле, а на носу большой шрам от перелома.

- Кажется, похожего человека я встретила сегодня в половине шестого вечера на Нахимова. Был одет в длинный светлый, но запачканный пуховик, был в шапке и с полиэтиленовым пакетом в руках, шел, как будто осматриваясь на новом месте. Но я не уверена, что это был он, видела мельком, - рассказала одна женщина.

Пока что поиски мужчины продолжаются. Всех, кто видел его или владеет какой-то информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52.