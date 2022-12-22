Беглов поздравил энергетиков Петербурга с праздником
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
22 декабря отмечается День энергетика. С этим важным праздником профессионалов своего дела поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Бегло. Он отметил, что каждый день более 43 тысяч сотрудников сферы в круглосуточном режиме обеспечивают Северную столицу водой, теплом и светом.
- Санкт-Петербург – первый мегаполис в мире, обеспечивший обработку всей питьевой воды ультрафиолетом. Наша вода безопасна и соответствует всем нормативам. Уровень очистки сточных вод города составляет 99,6 %. Это очень важное достижение энергетиков, - рассказал градоначальник.
Также в Петербурге активно строят высокоавтоматизированные и интеллектуальные электросетевые объекты.
- Благодарю петербургских энергетиков за добросовестный труд.