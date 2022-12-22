Уголовное дело возбудили на водителя «Порше» за смертельное ДТП на КАД Петербурга

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Порше», ставшего виновником смертельного ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с участием автомобилей "Порше" и "Опель". Трагедия произошла в ночь на 21 декабря 2022 года на КАД в районе дамбы. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около половины второго часа ночи 21-летний водитель, будучи пьяным ехал по Кольцевой автомобильной дороги от Ораниембаумского проспекта в сторону Кронштадта за рулем автомобиля «Порше Кайен». В районе 116 км КАД нарушитель совершил столкновение со следовавшим впереди автомобилем «Опель Астра» под управлением 60-летней автоледи, а затем с автомобилем «Тайота Камри», - рассказали в полиции.

В итоге женщина-водитель автомобиля "Опель" скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

По факту трагедии полиция возбудила уголовное дело. Ведется расследование.