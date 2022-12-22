Цены на вторичное жилье начали падать в Петербурге

Цены на вторичное жилье в Петербурге начали падать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наблюдается снижение цен на вторичное жилье. Снижение постепенно началось в конце года. Так, за ноябрь цены упали на 3 процента. Об этом 21 декабря 2022 года пишет РБК-Петербург.

- Потенциальный спрос в 2022 году на вторичном рынке недвижимости оказался на 12 процентов ниже, чем в 2021 году. В начале года активность пользователей была выше прошлогодней на 9 процентов, но в марте-апреле спрос упал из-за резкого роста ключевой ставки, - пишет издание.

В августе интерес горожан к жилью начал возвращаться, но снова рухнул в конце сентября.

Отмечается, что активность покупателей в октябре-декабря 2022 года снизилась на 19 процентов в сравнении с 2021 годом.