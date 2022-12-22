Два десятка машин пробили колеса в огромной яме на Московском шоссе

На Московском шоссе два десятка машин пробили колеса в яме. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Недобрым оказалось утро для автомобилистов, угодивших в яму на Московском шоссе. По словам водителей, колеса в разбитом асфальте пробили около двух десятков машин. Сейчас они ставят запаски или ждут эвакуатора.

- Московское шоссе между Славянкой и Ям-Ижорой в левом ряду огромная яма, будьте осторожны, машин 20 стоит, колеса меняют, - пишут автомобилисты в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

По словам водителей, летом на этом участке ремонтировалась правая полоса, а левую оставили как есть. Там и была ямка, которая разрослась с приходом зимы: «мне повезло, успел среагировать, там три ямы подряд, и глубина приличная, чтобы колесо оторвало».

Сейчас на месте ДТП уже работает Госавтоинспекция, левый ряд перекрыт для движения, яму огородили.

Автомобилисты в соцсетях пишут, что будут подавать иски к дорожникам.