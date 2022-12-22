Каток под открытым небом откроется в музее РЖД в Петербурге 25 декабря

Музей железных дорог России приглашает жителей Петербурга и гостей Северной столицы на каток под открытым небом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 25 декабря 2022 года начнет работать еще один каток под отрытым небом. Он расположится на территории Музея железных дорог России рядом с Балтийским вокзалом. Об этом рассказали в пресс-службе музея РЖД.

- Общая площадь ледового покрытия – 1200 квадратных метров. Одновременно кататься под открытым небом на льду смогут до 70 человек, - рассказали в музее.

Для гостей организован бесплатный прокат коньков, теплые раздевалки, камеры хранения, помощники-опоры для катания на коньках, возможность бесплатной автомобильной парковки и дежурство медицинского персонала, а также фудтраки с уличной едой.

Работать каток будет каждый день. Стоимость билета для взрослого человека составит 200 рублей, для детей до 14 лет – 150 рублей.