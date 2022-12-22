30 кг марихуаны и плантацию конопли нашла полиция в Василеостровском районе

Плантацию конопли нашли на набережной Смоленки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупную плантацию конопли нашли в Василеостровском районе Петербурга оперативники отдела по борьбе с наркотиками. В двух арендованных квартирах на набережной реки Смоленки «садоводы-любители» бережно возделывали почти три сотни кустов наркосодержащих растений.

- Злоумышленники организовали полный цикл производства. В ходе обысков изъято почти 30 килограммов марихуаны, 285 кустов конопли, а также электронные весы и другое оборудование, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Там же, в Василеостровском районе, но на улице Одоевского, были задержаны и двое подозреваемых. Дома у плантаторов нашли семь пакетов с растительным содержимым, а также бумажные свертки с порошком и камнеобразным веществом. Все «вещества» отправлены на экспертизу.

По факту обнаружения плантации, возбуждено дело о незаконном производстве наркотиков.