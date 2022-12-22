Дом физрука из Петербурга обокрали почти на 1 млн рублей

Дом петербургского физрука обокрали 0,9 миллиона в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области воры вскрыли замки в частном доме учителя физкультуры из Санкт-Петербурга и похитили оттуда ценных вещей почти на 1 миллион рублей. До преподавателя одного из лицеев Калининского района находится во Всеволожском районе. Об этом 22 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вернувшись вечером 21 декабря с работы в ДНП Марвело в массиве Киссолово, 42-летний педагог понял, что в его доме кто-то побывал. Преступник проник в дом, отжав пластиковую дверь террасы, - рассказал источник.

Из дома педагога пропали 70 тысяч рублей наличных денег, три пары золотых серег, две цепочки из золота, два кольца, золотая монета и ложка из золота, пять наручных часов и золотая подвеска. В общей сложности ущерб составил 858 тысяч рублей.

На данный момент полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.