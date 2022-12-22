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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:47

Похолодание придет в Петербург в субботу

Об очередной смене погоды на неделе рассказал главный синоптик города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Расслабляться не стоит, уже в субботу гололед вернется в Петербург.

Расслабляться не стоит, уже в субботу гололед вернется в Петербург.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода продолжает каталь жителей Петербурга на американских горках. Сначала было тепло, потом – резкие морозы, потом ледяной дождь и потепление до +3 со слякотью и вот, в субботу снова придет минусовая температура. О похолодании на выходных рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Сегодня температура воздуха в Петербурге повысилась до +3 градусов. И в предстоящие сутки будет оставаться положительной. Завтра ждем мокрый снег, ну а в субботу повсеместно похолодает, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

Но, несмотря на плюсовую температуру в четверг и пятницу, водителям с пешеходами стоит быть очень осторожными. Кое-где дороги и тротуары еще скользкие. А в субботу, с учетом заморозков до -2 градусов после сырости, нужна будет особая выдержка, опасность принесет новая порция гололеда.