Похолодание придет в Петербург в субботу

Расслабляться не стоит, уже в субботу гололед вернется в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода продолжает каталь жителей Петербурга на американских горках. Сначала было тепло, потом – резкие морозы, потом ледяной дождь и потепление до +3 со слякотью и вот, в субботу снова придет минусовая температура. О похолодании на выходных рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Сегодня температура воздуха в Петербурге повысилась до +3 градусов. И в предстоящие сутки будет оставаться положительной. Завтра ждем мокрый снег, ну а в субботу повсеместно похолодает, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

Но, несмотря на плюсовую температуру в четверг и пятницу, водителям с пешеходами стоит быть очень осторожными. Кое-где дороги и тротуары еще скользкие. А в субботу, с учетом заморозков до -2 градусов после сырости, нужна будет особая выдержка, опасность принесет новая порция гололеда.