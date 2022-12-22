Смольный в три раза увеличил расход противогололедных материалов в Петербурге из-за оттепели

За двое суток расход противогололедных материалов увеличен почти в 3 раза для борьбы со скользкостью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург пришла оттепель и превратила весь город в каток. Из-за этого дорожники в три раза увеличила расход противогололедных материалов для борьбы со скользкими дорогами. Только за сутки было израсходовано более 2 тысяч тонн пескосоляной смеси. Чистой технической соли за это же время ушло 850 тонн. Об этом 22 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Один из самых сложных дней выдался накануне в плане дорожной обстановки. Шедший с утра до вечера ледяной дождь сразу замерзал и превращался в коварный лед. К неблагоприятным условиям комитет по благоустройству готовился заранее - предприятия провели превентивную обработку улиц и выставили в дежурство технику, которая оперативно выезжала на проблемные участки. Однако с ледяным дождем мгновенно справиться невозможно, - сообщили в городской администрации.

За день в комитет поступило более 100 обращений из-за скользких тротуаров. Сейчас погодные условия все еще далеки от идеальных, из-за плюсовой температуры собранный в валы снег активно тает.