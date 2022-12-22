Рекордное количество пар решило пожениться в Ленобласти 23 декабря

В ЗАГСах возник предновогодний ажиотаж.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Рекордное количество пар решили зарегистрировать свои отношения в Ленобласти. Причем не в «магическую» дату 22.12.2022 с шестью двойкам, а на день позже. Теперь сотрудники областных ЗАГСов готовятся принимать потоки новобрачных и ломают голову, в чем причина такого ажиотажа.
- 23 декабря в Ленобласти ожидается рекордное количество свадеб - 163. А, например, в День семьи, любви и верности их было 156. Гадаем, почему, - удивляется пресс-служба администрации правительства Ленобласти.
В качестве вариантов есть такие:
- новобрачные не успели подать заявление на 22.12.2022. Но это не объясняет, почему тогда 22 числа нет рекорда;
- 24 и 25 декабря – последние выходные года, можно отметить свадьбу как следует;
- решили пожениться и совместить медовый месяц с новогодними каникулами;
- людям просто хочется праздника.
Проголосовать за свой вариант можно в телеграм-канале областной пресс-службы «Админка».