Рекордное количество пар решило пожениться в Ленобласти 23 декабря

В ЗАГСах возник предновогодний ажиотаж. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рекордное количество пар решили зарегистрировать свои отношения в Ленобласти. Причем не в «магическую» дату 22.12.2022 с шестью двойкам, а на день позже. Теперь сотрудники областных ЗАГСов готовятся принимать потоки новобрачных и ломают голову, в чем причина такого ажиотажа.

- 23 декабря в Ленобласти ожидается рекордное количество свадеб - 163. А, например, в День семьи, любви и верности их было 156. Гадаем, почему, - удивляется пресс-служба администрации правительства Ленобласти.

В качестве вариантов есть такие:

- новобрачные не успели подать заявление на 22.12.2022. Но это не объясняет, почему тогда 22 числа нет рекорда;

- 24 и 25 декабря – последние выходные года, можно отметить свадьбу как следует;

- решили пожениться и совместить медовый месяц с новогодними каникулами;

- людям просто хочется праздника.

Проголосовать за свой вариант можно в телеграм-канале областной пресс-службы «Админка».