Сторож угнал служебный грузовик и устроил на нем ДТП в Петербурге

Сотрудники Колпинского района задержали сторожа, который совершил ДТП на служебном грузовике и скрылся с места аварии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сторож одной фирмы угнал служебный грузовик, устроил на нем ДТП и бросил на месте аварии. Сам инцидент произошел еще в середине ноября. Однако в полицию поступило заявление только сейчас. 21 декабря 2022 года в отделение МВД по Колпинскому району обратился 48-летний директор фирмы и сообщил о происшествии.

- Директор компании сообщил, что с 3 до 5 часов ночи 11 ноября от дома 2 по улице Победы в Саперном был угнан грузовой автомобиль «ИСУЗУ», принадлежащей фирме. Спустя время машину нашли у дома 3 по улице Южная в том же поселке. Водитель скрылся с места происшествия, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции быстро вышли на подозреваемого. Им оказался 38-летний сторож указанной фирмы. Мужчину поймали в 14:00 у дома 28 по улице Тазаева в Колпино. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.