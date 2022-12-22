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НовостиОбщество22 декабря 2022 10:17

Пожарные Ленобласти через окно принесли подарки детям из интернатов Ленобласти

Новогодние «волшебники» поднялись наверх при помощи пожарной лестницы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Областные пожарные поздравили воспитанников школы-интерната. Фото: пресс-служба администрации ЛО.

Областные пожарные поздравили воспитанников школы-интерната. Фото: пресс-служба администрации ЛО.

Новый год – время чудес и подарков. Все людям хочется немного волшебства, а особенно – детям. В Ленобласти роль волшебников на себя взял пожарные, которые поздравили воспитанников интернатов и детских домов. Подарки, как и положено, они принесли через окно.

- Вместо сказочных саней пожарная лестница, а вместо шубы боевая одежда. Но главный атрибут – красный мешок и улыбки детей – неизменны, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Пожарные Леноблпожспаса уже посетили школу-интернат в поселке Мга. В очереди на посещение у волшебников в форме – еще 13 социальный учреждений в Ленинградской области. Поздравлять детей будут также, через окно. Благо, лестница у пожарных высокая.