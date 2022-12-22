Подросток попал под машину во Фрунзенском районе Петербурга

Во Фрунзенском районе в результате ДТП пострадал подросток Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подросток попал под машину, когда шел в школу рано утром 21 декабря 2022 года. Авария произошла на улице Турку Фрунзенского района в девятом часу утра. За рулем злосчастного автомобиля находился 47-летний водитель. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 08:30 у дома 25 по улице Турку 47-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда СХ-9», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения 15-летнего ученика 9 класса, - рассказали в полиции.

В итоге мальчик получил серьезные травмы. С места ДТП его экстренно госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.