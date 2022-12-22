Грабитель избил человека кочергой в Ленобласти и забрал его деньги с машиной

В Тосненском районе по горячим следам задержан хулиган, напавший на своего знакомого Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина напал на знакомого с кочергой и забрал у него деньги, машину и ключи от квартиры. Инцидент произошел днем 21 декабря 2022 года в садоводстве "Ромашка" в деревне Трубников Бор Тосненского района. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- На место происшествия приехали сотрудники полиции и установили, что на 47-летнего мужчина напал его приятель. Ударил металлической кочергой по голове, после чего стал угрожать ножом, - рассказали в полиции.

Под угрозой мужчина выдал грабителю пин-код от банковской карты. Также грабитель забрал у жертвы ключи от квартиры, документы и ключи от машины "Шевроле Нива", после чего скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Однако вскоре грабителя нагнала полиции.

Грабителем оказался 45-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.