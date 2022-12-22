70% школьников младших классов ушли на досрочные каникулы в Петербурге

70% младшеклассников ушли на досрочные каникулы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 70% петербургских младшеклассников ушли на досрочные каникулы, которые начались с 21 декабря. Остальные дети, чьи родители не могут оставить их дома, занимаются в школе на факультативных программах. Об этом рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

- Провели мониторинг, чтобы понять: сколько семей воспользовались правом на ранние каникулы. Мы ожидали, что 21 декабря в школу придут меньше половины детей. В реальности на каникулы ушли больше 70% школьников, - написала Потехина на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что из-за резкого роста ОРВИ и гриппом, третью четверть для учеников 1-4 классов было решено завершить 20 декабря. Старшеклассники остались учиться как обычно, но около пяти тысяч детей родители перевели на смешанный, то есть удаленный формат обучения.