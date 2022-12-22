В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку. Конкурс "Создай экспонат для Эрмитажа" проходит уже шестой год подряд. В этом году главный музей Санкт-Петербурга получил более 2 тысяч игрушек со всего мира: Китая, Великобритании, Германии, США, Турции, Армении, Израиля и многих других стран. Торжественная церемония награждения состоялась в Эрмитажном театре 21 декабря 2022 года.

- Впервые приехали игрушки из Пакистана, Фиджи, Зимбабве, Никарагуа, Сальвадора, Эквадора… Однако больше всего экспонатов поступило из Санкт-Петербурга. Самому молодому участнику было 2 года, а самому взрослому – 85. Участие мог принять каждый, вне зависимости от профессии или рода занятий, - рассказал Юрий Берестов, соорганизатор конкурса, меценат и руководитель технопарка «Айра».

Первое место среди взрослых было присвоено Ирине Дерябиной из села Строганово, Крым, за игрушку «У самовара». Первое место детской номинации получила Алена Смирнова из Санкт-Петербурга с работой «Русский мишка».