Автобус №39 в «Пулково» стал самым популярным маршрутом в Петербурге в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году самым популярным автобусным маршрутом в Санкт-Петербурге стал №39. Это автобус, который соединяет город с аэропортом "Пулково". За год он перевез 9 миллионов человек. Об этом 22 декабря 2022 года рассказала пресс-служба "Пассажиравтотранса".

- На стратегической линии курсируют двухсекционные автобусы с интервалом в 5-6 минут. Для удобства пассажиров в салоне транслируется расписание вылетов и прилетов, а также номер стойки регистрации – подобная опция есть только в петербургских автобусах. Отметим, что маршрут востребован не только у путешественников, но и у жителей Московского района, - добавил перевозчик.

В топ самых популярных также вошли автобусы №27, 93 и 2. Каждый из этих маршрутов за год перевез около 7 миллионов человек.

Предприятие продолжит плановое обновление подвижного состава на маршрутах в разных районах города для комфорта и удобства пассажиров. В этом году предприятие заключило контракты на поставку 429 автобусов.