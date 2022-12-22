Комитет по транспорту изменил график работы метро в новогоднюю ночь в Петербурге

Метро будет работать всю ночь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту Петербурга, по поручению губернатора, изменил график работы метро и общественного транспорта в новогоднюю и рождественскую ночи. Изначально сообщалось, что график почти не будет отличаться от обычного буднего дня. Но теперь стало известно, что подземка, автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на линию до утра.

- С 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января станции метро будут открыты на вход и выход пассажиров с 01:00 до 05:00, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

Также в новогоднюю ночь на улицах Северной столицы будут работать: 20 автобусных, шесть троллейбусных и пять трамвайных маршрутов. Интервал движения наемного транспорта составит 30 минут.

В ночь на Рождество на улицы выведут семь автобусных и два троллейбусных маршрута с тем же интервалом, что и под Новый год.