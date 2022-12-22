На улице Рубинштейна в четыре раза выросло число пустующих помещений

Число баров и ресторанов на Рубинштейна начало сокращаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доля свободных помещений на улице Рубинштейна выросла в четыре раза. Негативная тенденция наметилась с начала 2022 года. По состоянию на январь в самой барной локации города, где был занят каждый сантиметр площади, пустовал лишь один процент помещений. К концу года их было уже четыре процента.

- С января 2022 года количество закрытий ресторанов превысило количество открытий, что говорит о снижении интереса к локации со стороны арендаторов, - сообщает пресс-служба консалтинговой компании NF Group.

И, по оценке экспертов рынка коммерческой недвижимости, в 2023 году продолжится уменьшение числа арендаторов, готовых вести бизнес на Рубинштейна.

Среди причин называют перенасыщение улицы кафе, барами и ресторанами, что при падении числа посетителей делает бизнес невыгодным. А также жесткие условия работы, по согласованию вывесок, установки кондиционеров, шумности работы вентиляции, введенные по требованиям местных жителей.