Застройщик выкупил 30 гектаров земли на Московском шоссе в Петербурге

Новый ЖК построят на Московском шоссе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупный жилой комплекс построят на Московском шоссе. Участок в 30 гектаров земли, расположенный в Пушкинском районе, приобрел крупный инвестор. Возвести на нем новый ЖК планируют к 2028 году.

- По проекту получена проектная документация и разрешение на строительство, - пишет «Коммерсант-СПб»

Согласно проекты, на приобретенной территории через пять лет появится жилой комплекс общей площадью 128 тысяч квадратных метров. Кроме того, застройщик возведет объекты спортивной, а также социальной инфраструктуры: школы и детсады.

Инвестиции в проект составят около 20 миллиардов рублей. В эту сумму входит как стоимость выкупленной земли, так и непосредственно строительство.