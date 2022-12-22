Кировский завод вместе с белорусскими предприятиями создаст технику для уборки Петербурга

Кировский завод будет производить коммунальную технику для Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировский завод будет разрабатывать и производить коммунальную технику для Петербурга. Но не сам, а вместе с белорусскими предприятиями, у которых огромный опыт в изготовлении небольших тракторов. Именно из Беларуси сейчас в Петербург идет основной поток техники для уборки города.

- Сейчас мы совместно с рядом белорусских производителей делаем все, чтобы ускорить разработку такой техники. Процесс идет, - рассказали «Петербургскому дневнику» в руководстве Кировского завода.

Нынешняя техника, которую производит предприятие, более предназначена для сельскохозяйственных работ или северных регионов. Другими словами, это больше трактора для больших просторов. Для узких улочек Петербурга нужны друге масштабы.

Инженеры Кировского завода уже приступили к разработке техники для нужд города.