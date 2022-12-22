Суд арестовал пьяного мажора на Porsche Cayenne после смертельного ДТП на КАД

Суд арестовал молодого водителя после смертельной аварии на КАД. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петродворцовый суд Петербурга отправил под арест 21-летнего водителя Porsche Cayenne, которого обвиняют в смертельном ДТП на дамбе. Авария произошла в ночь на 21 декабря. По данным следствия, молодой человек был пьян.

- Около 01 часа 15 минут обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Porsche Cayenne S, не выдержал безопасную дистанцию до следовавшего впереди в попутном направлении автомобиля Opel Astra и совершил с ним столкновение, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После этого Porsche врезался еще и в Toyota Camry. В результате ДТП водитель Opel Astra погибла на месте. Известно, что 60-летняя женщина была врачом.

Водитель Porsche был задержан, но от дачи показаний он отказался. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшим смерть человека. Статья предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Ждать суда молодой человек будет в СИЗО.