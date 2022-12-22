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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 15:15

Суд арестовал пьяного мажора на Porsche Cayenne после смертельного ДТП на КАД

Молодому водителю грозит до 12 лет лишения свободы
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Суд арестовал молодого водителя после смертельной аварии на КАД.

Суд арестовал молодого водителя после смертельной аварии на КАД.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петродворцовый суд Петербурга отправил под арест 21-летнего водителя Porsche Cayenne, которого обвиняют в смертельном ДТП на дамбе. Авария произошла в ночь на 21 декабря. По данным следствия, молодой человек был пьян.

- Около 01 часа 15 минут обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Porsche Cayenne S, не выдержал безопасную дистанцию до следовавшего впереди в попутном направлении автомобиля Opel Astra и совершил с ним столкновение, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После этого Porsche врезался еще и в Toyota Camry. В результате ДТП водитель Opel Astra погибла на месте. Известно, что 60-летняя женщина была врачом.

Водитель Porsche был задержан, но от дачи показаний он отказался. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшим смерть человека. Статья предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Ждать суда молодой человек будет в СИЗО.