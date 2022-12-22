В Петербурге эротическая фотомодель принуждала детей к съемке в порно

Суд отправил в СИЗО фотомодель по делу о порносъемках с детьми. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приморский районный суд Петербурга отправил под арест жительницу города, которую обвиняю в принуждении детей к съемкам в порно. При этом сама девушка также зарабатывала на жизнь в качестве модели для эротических фотосессий.

- Следствие полагает, что обвиняемая и иные лица, с 04.08.2018 по 01.09.2021, действуя группой по предварительному сговору, с целью изготовления порнографических материалов, неоднократно и систематически склоняли лиц, не достигших 14-летнего возраста к участию в съемках, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В дальнейшем порно с детьми распространялось в Интернете.

Сама девушка давать показания отказалась, сославшись на Конституцию, дающую право не свидетельствовать против себя.

Следствие просило отправить фотомодель под арест, ссылаясь на аморальное поведение девушки и отсутствие у нее постоянной работы. Та протестовала, говоря, что пошла на участие в съемках из-за сложного материального положения. Суд избрал меру пресечения в виде ареста.