Хоккейный судья из Петербурга погиб в зоне спецоперации на Украине. Фото: t.me/wolfstaya

Хоккейный судья из Петербурга погиб в зоне проведения специальной военной операции. Антон Новиков жил в Северной столице последние 10 лет. Судил более тысячи матчей городской Хоккейной Лиги. Был главным рефери. Более 100 раз играл на позиции вратаря. О смерти мужчины сообщили в ХК «Нефтехимик».

- Антон рос в спортивной семье, и в хоккейной среде Нижнекамска его знали многие. Общительный, вежливый, целеустремленный, всегда готовый прийти на помощь – именно таким мы запомним его, - говорится в телеграмм-канале команды.

До переезда в Петербург хоккеист и судья жил в Нижнекамске и занимался в Детско-юношеской спортивной школе «Нефтехимик». Руководство хоккейного клуба выразило соболезнования родным и близким погибшего мужчины.