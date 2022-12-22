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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 16:03

Глава СК Бастрыкин взял на личный контроль дело с падением на льду ветерана БДТ Адиля Велимеева

Заслуженный работник культуры получил двойной перелом черепа и попал в реанимацию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Глава СК взял на контроль ЧП с травмированием ветерана БДТ.

Глава СК взял на контроль ЧП с травмированием ветерана БДТ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил лично ему доложить о ходе расследования дела о травмировании старейшего работника БДТ имени Товстоногова Адиля Велимеева. 83-летний мужчина упал на гололеде и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, после чего был госпитализирован в реанимацию.

- В главном управлении СК России по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщает пресс-служба СК.

Это уже третье дело, связанное с плохой уборкой города. Первое было о падении пенсионера на Чкаловском проспекте, а второе – о падении наледи на голову женщине на проспекте Просвещения.

Всего, по данным петербургских больниц, только за минувшую среду к ним поступило более ста человек, получивших травмы на гололеде.