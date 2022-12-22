«Пассажиравтотранс» получит субсидию на новые большие автобусы для Петербурга

Поездки в транспорте станут наиболее безопасными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые большие автобусы появятся в Петербурге. ГУП «Пассажиравтотранс» получит субсидию на обновление подвижного состава. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

- Деньги будут направлены на покупку автобусов особо большого класса. Новый транспорт позволит повысить безопасность перевозок. Для петербуржцев поездки станут наиболее комфортными, - говорится в сообщении ведомства.

ГУП «Пассажиравтотранс» еще до получения субсидии начал масштабное обновление парка автобусов. В этом году предприятие уже закупило 429 машин для Петербурга.

Напомним, в новогоднюю ночь в Северной столице продлен режим работы общественного транспорта. Метро и весь наземный транспорт будут ездить круглосуточно. В ночь на 7 января график будет таким же. Ранее планировалось, что метро будет работать до часу ночи, а наземный транспорт - до двух.