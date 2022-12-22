В Петербурге вспыхнувшая на проспекте Славы иномарка попала на видео

Горящую машину сняли на видео очевидцы. Фото: Скриншот

Автомобиль загорелся во Фрунзенском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу вечером 22 декабря.

- Сообщение о горящей иномарке на проспекте Славы поступило в 16:13. На место происшествия выехали пожарные и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Сотрудники МЧС установили, что в автомобиле выгорел салон и моторный отсек. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 16:13. По предварительной информации, водитель и пассажиры иномарки не пострадали. На место происшествия выезжали две пожарные машины и 10 спасателей.

Свидетелями пожара стали проезжающие мимо петербуржцы. Они сняли происходящие на видео и опубликовали кадры в социальных сетях. Судя по ним, владельцу машины придется потратиться на восстановление салона автомобиля.