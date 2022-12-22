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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 16:54

Следователи выясняют причину внезапной смерти машиниста на станции Пелла в Ленобласти

Мужчина вышел на улицу во время остановки и неожиданно умер
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Машиниста не удалось спасти. Фото: читатель "КП-Петербург"

Машиниста не удалось спасти. Фото: читатель "КП-Петербург"

Подробности внезапной смерти машиниста электрички на станции Пелла в Ленобласти рассказали в правоохранительных органах. Как стало известно, мужчина вышел подышать свежим воздухом во время остановки. И через несколько секунд неожиданно умер.

- Это была не экстренная остановка. Поезд приехал к железнодорожной станции по расписанию. Машинисту стало плохо, и он вышел из кабины, - сообщает источник «КП-Петербург».

Сейчас следователи пытаются установить причины смерти мужчины. Напомним, о смерти машиниста в Кировском районе Ленобласти в редакцию «Комсомолки» сообщил очевидец происшествия. Люди, которые в этот момент находились рядом с мужчиной, попытались привести его в чувства. Но спасти машиниста не удалось.

Информацию о смерти работника РЖД подтвердили в Северо-Западном управлении СК России на транспорте.