62% жителей Петербурга вакцинировались от гриппа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице продолжается вакцинация от гриппа. Она уже превысила общероссийский показатель на 10 процентов. На сегодняшний день прививки от вируса поставили 62 процента жителей Петербурга.

- Активные темпы вакцинации позволили к началу сезона сделать эпидемический процесс управляемым, - отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

По его словам, система здравоохранения Северной столицы полностью готова оказывать своевременную медицинскую помощь пациентом с ОРВИ и коронавирусом. Для этого сформирован кадровый резерв и инфекционные бригады, утверждены графики работы дежурных служб и ПЦР-лабораторий.

В медучреждениях города есть достаточный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.