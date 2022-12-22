Александр Галлямов и Анастасия Мишина стали лучшими спортсменами Петербурга

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны имена лучших спортсменов и лучших тренеров Петербурга по итогам этого года. О том, чьи достижения были отмечены на городском уровне, в своем телеграмм-канале 22 декабря рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- Почетные знаки «Лучший в спорте Санкт-Петербурга» получили члены сборной по фигурному катанию Александр Галлямов и Анастасия Мишина, а также их наставник Артур Минчук. Спортсмены стали олимпийскими чемпионами и бронзовыми призерами в Пекине в 2022 году, - написал в своем-телеграмме Борис Пиотровский.

Лучшими спортсменами признаны также члены сборной по хоккею и серебряные призеры Пекина Никита Гусев и Александр Самонов, а также член сборной по биатлону и бронзовый призер Пекина Максим Цветков.