Петербуржца будут судить за махинации при устройстве ребенка в школу

Уголовное дело направлено в суд Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчину в Петербурге будут судить из-за попытки незаконно устроить ребенка в первый класс по поддельной регистрации. 37-летний мужчина с сыном приехали из Нерюнгри. Теперь на нарушителя возбуждено уголовное дело.

- Перед возбуждением уголовного дела прокуратура провела проверку, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина знал, что предоставлять недостоверные сведения незаконно, но все равно поступил так, желая поскорее устроить сына в школу. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, накануне петербурженку осудили за то, что она рассылала интимные фотографии своих коллег. Она опубликовала голые снимки в рабочем чате. В качестве компенсации она заплатила по 35 тысяч рублей. Дополнительно суд назначил ей штраф в 40 тысяч штраф.