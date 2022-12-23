Рабочие специальности становятся более востребованными в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Спрос на рабочие специальности растет на рынке труда Петербурга. Промышленность города развивается и ей нужны профессиональные кадры. Молодежь и школьники стали выбирать рабочие и хорошо оплачиваемые профессии. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Мы приводим работодателей в школы и вместе создаем условия для раннего старта в профессии, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Для профориентации детей еще со школьной скамьи, в образовательных учреждениях города созданы лаборатории и мастерские. Школы оснащены современным оборудованием. Изучать возможные будущие профессии школьники начинают в шестом-восьмом классе. Ученикам помогают принять решение о том, куда двигаться дальше после окончания 9 или 11 класса.