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НовостиОбщество22 декабря 2022 21:18

Петербургские предприятия попали под санкции США

В перечень санкционных компаний вошли восемь организаций Северной столицы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Деятельность предприятий связана с судоходством

Деятельность предприятий связана с судоходством

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

США ввели санкции против 10 российских компаний, которые специализируются на судоходстве. Среди них восемь предприятий Северной столицы. Список опубликован на сайте американского Минфина 22 декабря.

Под санкции попали ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», аккумуляторная компания «Ригерь», ЦНИИ судового машиностроения, научно-производственное объединение «Аврора», «Обуховское», «Морские навигационные системы» и Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

10 российских компаний, восемь из которых петербургские, добавили в список Spicially Designated Nationals List. Это означает, что все принадлежащие предприятиям активы заблокированы, а представителям США запрещено взаимодействовать с этими компаниями.