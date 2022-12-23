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НовостиОбщество22 декабря 2022 21:37

62 школы и 106 детских садов построят в Петербурге в течение трех лет

Сейчас в городе наблюдается дефицит образовательных учреждений
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сейчас в городе наблюдается дефицит образовательных учреждений

Сейчас в городе наблюдается дефицит образовательных учреждений

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Закрыть дефицит школ и детских садов планируется в Петербурге к 2025 году. Еще в 2018 году городу требовались 100 школ и 200 детских садов. Сейчас эту проблему удалось решить почти окончательно. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 22 декабря.

- За три года планируется построить 62 школы и 106 детских садов. Тогда весь дефицит, накопленный за 10 лет, будет закрыт, - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас это направление является ключевым для властей Петербурга. После того, как удастся избежать дефицита, специалисты перейдут к плановой работе. Финансировать образовательные учреждения город будет в приоритетном порядке.

Напомним, в Северной столице работает градостроительная комиссия, которая рассматривает всю новую застройку и следит за наличием необходимого количества соцобъектов, станций скорой помощи и других.