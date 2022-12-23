Мокрый снег и до +3 градусов прогнозируют в Ленобласти 23 декабря

Мокрый снег пройдет в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 23 декабря. В некоторый районах пройдет мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Скорость юго-западного и южного ветров составит от 5 до 10 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода будет в Северной столице. Скорость ветра разных направлений достигнет 10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +2 градусов. Ночью будет понижаться атмосферное давление. И в Ленобласти, и в Петербурге ожидается гололедица.