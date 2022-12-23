Пожар охватил 24-комнатную коммунальную квартиру в Петербурге

20 спасателей тушили пожар в 24-комнатной коммуналке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вновь пожар произошел в одной из коммунальных квартир Санкт-Петербурга. На этот раз пламя вспыхнуло в квартире с 24 комнатами. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в час ночи 23 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

- В 01:03 часов поступил звонок о пожаре в доме 23, корпус 2, по Запорожской улице. В 24 комнатной коммунальной квартире выгорела комната площадью 12 квадратных метров, - рассказали спасатели.

Для того, чтобы потушить огонь, потребовалось четыре пожарные машины, 20 человек личного состава МЧС и два с половиной часа времени. Только к половине четвертого утра пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания на данный момент неизвестна.