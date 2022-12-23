Температура поднимется на 5 градусов выше климатической нормы в Петербурге 23 декабря

Оттепель продолжится в Петербурге 23 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается оттепель. Город уже пережил ледяной дождь со сплошным катком, а также множество луж. В пятницу, 23 декабря 2022 года, потепление в Петербурге продолжится. Погода снова будет пасмурной, дождливой, а температура воздуха на 5 градусов выше, чем полагается по климатической норме. Об этом сообщает центр "Фобос".

- Сегодня Северная столица продолжит ощущать влияние теплой периферии циклонического вихря. Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а температурные показатели останутся на 4–5 градусов выше климатической нормы, - сообщают синоптики.

Днем в Петербурге температура воздуха составит около 1-3 градуса тепла, по Ленинградской области будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду.