Трубы прорвало и залило кипятком парадную дома на Ленинском проспекте в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Жители дома на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга были вынуждены проводить время на улице, пока в их парадной хлестал кипяток. Прорыв трубы произошел в девятой парадной дома 78/1 по Ленинскому проспекту. Кипяток начал активно заливать весь подъезд, переливаясь через общие балконы. Об этом утром 23 декабря 2022 года очевидцы рассказали в социальной сети.

- Прорвало трубы в девятой парадной на Ленинском проспекте, 78/1. Льет кипяток, люди стоят на улице. Приехала полиция, - рассказали очевидцы.

Почему на место приехала полиция, а не аварийная служба, уточняется. Ведь в первую очередь на место должны были прибыть сантехники, чтобы перекрыть трубы и остановить поток воды, стекающий через балкон второго этажа.

По предварительным данным, от кипятка никто не пострадал.