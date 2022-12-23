Каждый седьмой петербуржец отправит годовую премию в копилку

Каждый седьмой петербуржец, ожидающий годовой премии, планируют положить ее в копилку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Многие жители Санкт_Петербурга получают на работе годовой бонус - 13-ю зарплату. Однако распоряжаются ею совсем по разному. Кто-то потратит на подарки, на семью, раздаст долги, а некоторые решили отложить средства в копилку. Об этом 23 декабря 2022 года сообщает сервис SuperJob.

- Каждый седьмой житель Петербурга этом году намерен отложить тринадцатую зарплату. Еще 12 процентов потратят премию на семью, 11 процентов — на подарки. Каждый десятый или 10 процентов планирует раздать долги и закрыть кредиты, каждый одиннадцатый отправится в путешествие, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Тех, кто собирается отложить годовой бонус, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин.