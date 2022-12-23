Эксперты ожидают резкий рост выдачи ипотеки в Петербурге

Эксперты ожидают выдачу в декабре льготной ипотеки в Петербурге на 8,6 миллиарда рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург в декабре 2022 году должен стать одним из лидеров по выдаче льготной ипотеки. Эксперты прогнозируют, что общий объем выданной ипотеки составит 8,6 миллиардов рублей. Об этом 22 декабря 2022 года сообщает РБК.

- Декабрьский объем выдачи ипотеки по программе «Господдержка» станет рекордным и превысит 100 миллиардов рублей. В декабре 2021 года клиенты банка взяли по этой программе ипотеку на 31,2 миллиард рублей, то есть ожидается трехкратный рост год к году, - пишет издание.

Отметим, что на первом месте по объему льготной ипотеки Москва, которая за декабрь взяла 14,4 миллиардов рублей, на втором месте окажется Московская область с 8,7 миллиардами рублей. И уже на третьем месте будет Петербург.