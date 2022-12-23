Мальчик упал со школьного крыльца и сломал позвоночник в Петербурге

В Буграх мальчик упал со школьного крыльца и сломал позвоночник Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ребенок упал со школьного крыльца и сломал себе позвоночник. Инцидент произошел с первоклашкой в одной из школ в поселке Бугры 22 декабря 2022 года. С места происшествия ребенка в больницу привезла мама. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 22 декабря из Детского травмпункта Выборгского района в Детскую больницу №2 госпитализировали семилетнего мальчика. Его привезла мама, - рассказал источник.

Около 13 часов мальчик, выходя из школы на Воронцовском бульваре в поселке Бугры, упал на спину на крыльце. Мама экстренно отвезла его в больницу, где врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом 6,7 и 8 грудных позвонков.

На данный момент мальчик находится под наблюдением. Проводится проверка.