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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:28

Сбой движения поездов произошел на синей линии метро Петербурга

График нарушен на участке от станции «Парнас» до «Купчино»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На синей линии задерживаются поезда.

На синей линии задерживаются поезда.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сбой в работе метрополитена произошел утром 23 декабря. Около 10:00 на синей ветке на участке от «Черной речки» до «Технологического института» поезда пошли с увеличенным интервалом, что повлияло на весь участок от «Парнаса» до «Купчино».

- Это заметно на всей линии, пассажиры скапливаются. Поезда идут с увеличенным интервалом из-за сбоя в работе светофоров. В ближайшее время все исправим, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

Причины технического сбоя выясняются. Пассажиров просят учитывать временное изменение графике движения и заранее продумывать маршрут поездки.

В обратную сторону, от «Купчино» до «Парнаса», составы следуют в обычном режиме. Остальные линии Петербургского метрополитена работают штатно.