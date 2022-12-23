Сбой движения поездов произошел на синей линии метро Петербурга

На синей линии задерживаются поезда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сбой в работе метрополитена произошел утром 23 декабря. Около 10:00 на синей ветке на участке от «Черной речки» до «Технологического института» поезда пошли с увеличенным интервалом, что повлияло на весь участок от «Парнаса» до «Купчино».

- Это заметно на всей линии, пассажиры скапливаются. Поезда идут с увеличенным интервалом из-за сбоя в работе светофоров. В ближайшее время все исправим, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

Причины технического сбоя выясняются. Пассажиров просят учитывать временное изменение графике движения и заранее продумывать маршрут поездки.

В обратную сторону, от «Купчино» до «Парнаса», составы следуют в обычном режиме. Остальные линии Петербургского метрополитена работают штатно.