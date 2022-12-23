Люксовую иномарку за 11 млн рублей угнали в Петербурге

Иномарку стоимостью около 11 миллионов рублей угнали в Пушкине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Пушкин, который входит в состав Санкт-Петербурга, угнали люксовый автомобиль стоимостью почти в 11 миллионов рублей. Машина класса люкс Genesis GV80 пропала вечером 21 декабря 2022 года. Известно, что после кражи ее замечали на Волхонском шоссе. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Зеленый корейский кроссовер класса люкс Genesis GV80 пропал от дома 36 по Песочной улице в период с 18 часов 21 декабря до девяти утра 22-го числа. Автомобиль принадлежит 61-летнему директору химической компании, - рассказал источник.

Автомобиль застрахован, средствами спутниковой сигнализации не оборудован. Известно, что в ночь на 22 декабря машина была замечена на Волхонском шоссе, при движении от Ручейного переулка к Соболевской дороге. По факту кражи возбуждено уголовное дело.