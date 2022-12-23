Неисправность светофоров стала причиной сбоя в движении поездов по синей линии метро Петербурга

Неисправность светофоров задерживает поезда на синей линии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербургском метрополитене объяснили причины сбоя на синей линии. Утром пятницы на участке от станции «Черная речка» до станции «Технологический институт» поезда шли с увеличенным интервалом.

- Поезда следуют с увеличенным интервалом из-за неисправности светофоров, - сообщает пресс-служба метрополитена.

По словам представителей подземки, сбой повлиял на всю линию, поэтому задержки ощущаются на участке от «Парнаса» до «Купчино».

- Задержки небольшие, но люди скапливаются на станциях, поэтому, конечно, заметно, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе. - В ближайшие минуты неисправность светофоров будет устранена.

В обратную сторону от «Купчино» до «Парнаса», составы следуют в обычном режиме.